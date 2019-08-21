У Дніпрі чоловік на Jaguar протягнув патрульного, у результаті чого той отримав численні травми.
У Дніпрі поліцейські зупинили водія Jaguar за порушення правил дорожнього руху. Під час спілкування з патрульними чоловік різко почав рух та протягнув за собою одного з поліцейских. Він тримався за водійські двері.
У результаті співробітник поліції отримав численні забої. Після скоєння злочину водій втік з місця події.
Це сталося 20 серпня близько 1.30 за адресою проспект Слобожанського.
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По місту було введено оперативний план Перехват. Порушника вдалося затримати, його доставили до Амур-Нижньодніпровського відділення поліції. Слідчі затримали водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.
До речі, на узбіччі дороги на вулиці Короленка у Дніпрі припаркований Voikswagen Passat потрапив у пастку – під авто провалився асфальт.