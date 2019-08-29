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Баканова призначено головою СБУ

Іван Баканов став головою СБУ. За його призначення проголосувало 319 нардепів.

Баканова призначено головою СБУ

За призначення Івана Баканова головою СБУ проголосувало 319 народних депутатів. 26 парламентарів виступили проти, 22 – утрималися.

Він з 22 травня обіймав посаду заступника голови СБУ.

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Під час президентської передвиборної кампанії 2019 Баканов був головою передвиборного штабу Володимира Зеленського. Також він з 2013 року керівник ТОВ Квартал 95 і ТОВ Студія Квартал-95.

До слова, Факти ICTV писали, що відомо про Івана Баканова.

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