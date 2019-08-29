Іван Баканов став головою СБУ. За його призначення проголосувало 319 нардепів.
За призначення Івана Баканова головою СБУ проголосувало 319 народних депутатів. 26 парламентарів виступили проти, 22 – утрималися.
Він з 22 травня обіймав посаду заступника голови СБУ.
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Під час президентської передвиборної кампанії 2019 Баканов був головою передвиборного штабу Володимира Зеленського. Також він з 2013 року керівник ТОВ Квартал 95 і ТОВ Студія Квартал-95.
До слова, Факти ICTV писали, що відомо про Івана Баканова.
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