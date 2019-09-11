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Зеленський позбавив Ар’єва, Герасимова і Логвинського дипломатичних рангів

Президент України Володимир Зеленський позбавив вищого дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла у нардепів Володимира Ар’єва і Артура Герасимова і екс-депутата Георгія Логвинського.

Зеленський позбавив Ар’єва, Герасимова і Логвинського дипломатичних рангів

Володимир Зеленський позбавив вищого дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла у нардепів Володимира Ар’єва і Артура Герасимова і екс-депутата Георгія Логвинського.

Таким чином президент скасував укази Петра Порошенка №275 (частини, які стосуються Ар’єва і Герасимова) і №298 (частину, яка стосується Логвинського).

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За словами Зеленського, присвоєння дипломатичних рангів було безпідставним.

До речі, до указу президента, у Ар’єва був ранг посла як голови комітету ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, Герасимов очолював постійну делегацію Верховної Ради в ПА ОБСЄ, Логвинський був заступником Ар’єва в ПАРЄ.

Нагадаємо, 10 вересня Зеленський призначив двох заступників керівника Офісу президента.

Джерело: Офіс Президента

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