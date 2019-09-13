Найбільший в країні металургійний комбінат АрселорМіттал Кривий Ріг буде змушений зупинити роботу своєї залізорудної шахти ім. Артема через підвищення ренти на видобуток залізної руди.

Це можливо через законопроект №1210, внесеним на розгляд до Верховної Ради. Про це повідомив заступник генерального директора комбінату Володимир Ткаченко під час виступу на засіданні робочої групи комітету Верховної Ради з податкової і митної політики.

Він зазначив, що запропоновані зміни бази оподаткування під час видобутку залізної руди матимуть негативні наслідки.

– Якщо держава хоче, щоб переробка сировини становила 100% – вона буде 100%. Але тоді ми будемо змушені скоротити обсяги видобутку залізорудної сировини. У нас є відкриті кар’єри та шахта, але ми будемо змушені заморозити її роботу. Зараз там працює понад тисячу осіб, – сказав він.

Законопроект №1210 пропонує не тільки підвищити рентну плату за видобуток залізної руди з 8% до 10%, але і збільшити нижній поріг рентабельності залізорудної сировини з 14-25% до подвійної облікової ставки НБУ – наразі це 33%.

Також пропонується як базу для оподаткування брати вартість товарної продукції (зокрема концентрату, агломерату, окатишів) з вмістом Fe62-67% замість вартості видобутої руди з вмістом Fe16-30%.

За оцінками консалтингового агентства PricewaterhouseCoopers, за умови ухвалення змін до Податкового кодексу України, передбачених законопроектом №1210, частка рентних платежів відносно комерційного прибутку металургійних підприємств України істотно перевищить аналогічний показник в інших країнах.

Так, частка ренти відносно прибутку в Австралії, Бразилії, Канаді, Казахстані, Індії, Китаї становить 10,3%. А в Росії – всього 2,5%. В Україні за умови впровадження запропонованих змін до Податкового кодексу вона досягне 22%.

Нагадаємо, Федерація металургів України та ОП Укрметалургпром звернулися до Зеленського через новий податок.

Джерело: МинПром