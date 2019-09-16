Жителя Нової Зеландії Мухаммада Рахіша Ізуфа затримали на Фіджі за підозрою у вбивстві сім’ї Кумар, тіла яких знайшли в пустельному нагір’я Наусорі.

Серед загиблих був 63-річний Нірмал Кумар, його 54-річна дружина Уша Деві і їх 34-річна дочка Нілешні Каджал зі своїми дітьми – Саною і Самарою.

На грудях у Нірмала лежала жива однорічна дівчинка. За даними поліції, вона пробула в горах близько 36 годин, після реабілітації дитину виписали з лікарні.

Мухаммад Рахисе Ізуф – друг сім’ї Кумар, він приїхав на Фіджі відпочивати – займався знахарством і фітотерапією. За свідченнями свідків, Кумар часто звертався до нього за медичною допомогою, а цілитель проводив ритуали під відкритим небом.

Під час них він, згідно з показаннями, давав випити якісь ліки.

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Правоохоронці припускають, що під час вбивства підозрюваний використовував окультні ритуали.

Пізніше медексперти виявили в організмі загиблих токсичну речовину, назву якої не розголошують.

Нагадаємо, 5 вересня 10 дорослих та одна дитина отруїлися на Львівщині під час святкування весілля.