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ДТП з дев’ятьма загиблими на Житомирщині: водія вантажівки затримано

Поліцейські затримали водія вантажівки, який став винуватцем ДТП Житомирської області, що спричинила смерть дев’яти осіб.

дтп в житомирской области

У Житомирській області затримано водія вантажівки, який протаранив пасажирський автобус. В результаті аварії загинули дев’ять осіб.

Водієві вантажівки була надана медична допомога.

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Його затримали в порядку ст. 208 (Затримання уповноваженою посадовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, 22 вересня на трасі Київ-Чоп вантажівка влетіла в автобус з пасажирами, який стояв на узбіччі.

Джерело: Нацполіція

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