У Волинській області громадянин Польщі за кермом вантажівки протаранив два автомобілі. Внаслідок аварії загинули дві людини.

У Волинській області на автодорозі сполученням Київ – Ковель – Ягодин громадянин Польщі за кермом вантажівки DAF XF не впорався з керуванням і на значній швидкості зіткнувся з автомобілем Mercedes Sprinter та Volvo ХС60 під керуванням поляка.

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Внаслідок зіткнення загинули двоє пасажирів Mercedes Sprinter. Крім того, троє пасажирів вказаного авто та пасажир Volvo були госпіталізовані.











На Волині поляк на вантажівці протаранив два авто – двоє загиблих / 3 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що у Чернігові підліток за кермом легковика не впорався з керуванням на мокрій дорозі та протаранив дерево. Водій та три його пасажири загинули.