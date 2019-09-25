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Що відомо про Антона Геращенка – заступника міністра внутрішніх справ

Антон Геращенко став заступником міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Все, що про нього відомо, – читайте в матеріалі.

Що відомо про Антона Геращенка – заступника міністра внутрішніх справ

Антону Геращенко 40 років. Народився 1979 року у Харкові. Навчався в Академічній гімназії № 45 міста Харкова.

Має повну вищу освіту. У 2000 році закінчив Харківський економічний університет за спеціальністю економіка підприємства, кваліфікація — економіст.

З липня 1999 до червня 2000 року працював економістом з планування управління координації використання ресурсів АЕК Харківобленерго.

У 2002-2006 роках був депутатом Харківської міської ради.

З березня 2005 до квітня 2010 року обіймав посаду голови Красноградської районної держадміністрації. Був членом партії Народний союз Наша Україна (НСНУ), головою Красноградської районної організації НСНУ.

З березня 2014 до листопада 2014 року був позаштатним радником міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

З 27 листопада 2014 року до серпня 2019 року був народним депутатом України VIII скликання від Народного фронту.

Читайте: Геращенко призначили заступником міністра внутрішніх справ

Антон Геращенко нагороджений відзнакою Харківського міського голови За старанність, подякою президента України та почесною грамотою Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту.

Антон Геращенко у декларації за 2018 рік вказав, що має у спільній власності з дружиною квартиру в Харкові розміром 77,20 м². На дружину також записана ще одна квартира у Києві розміром 55,75 м².

Колишній нардеп задекларував готівку у розмірі 483 тис. грн, а також готівку у валюті, сума якої становить $40 тис.

Раніше Факти ICTV писали про те, що новим головою Нацполіції став Ігор Клименко.

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