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Дарницька площа у Києві зупинилася через затори (КАРТА)

У Києві на Дарницькій площі відбувається справжній транспортний колапс.

Дарницька площа у Києві зупинилася через затори (КАРТА)

На Дарницькій площі у Києві відбувається справжній хаос. Водії скаржаться, що багато власників автомобілів порушують правила дорожнього руху і поводяться по-хамськи на дорозі.

За словами очевидців, водії викликали поліцію, щоб врегулювати рух, але так ніхто і не приїхав.

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Через транспортний колапс на Дарницькій площі утворилися затори.

Рух транспорту ускладнений на проспекті Соборності, Харківському шосе, проспекті Миру, вулиці Івана Сергієнка, вулиці Сосюри і проспекті Гагаріна.

До слова, раніше Факти ICTV писали про те, чому дороги в Україні залишаються трасами смерті.

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