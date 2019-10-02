Вчені дійшли висновку, що жіночий оргазм – це результат еволюції.

Науку давно збивав з пантелику факт жіночого оргазму, бо він не має біологічної ролі.

Однак вчені змогли дійnи висновку, що у стародавніх жінок оргазм міг викликати овуляцію безпосередньо під час статевого акту.

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Оргазми колись були життєво важливі для стимуляції овуляції – коли в жіночому організмі з яєчника виходить дозріла яйцеклітина – прямо під час статевого акту, як у багатьох тварин.

Однак у людей цього не відбувається. Овуляція має місце один раз протягом регулярного циклу, який триває близько 28 днів.

Вчені припускають, що колись, на ранній стадії еволюції людини, овуляція у жінок провокувалась оргазмом під час сексу.

– Існування жіночого оргазму інтригує з двох причин: з одного боку, жіночий оргазм не є необхідним для репродуктивного успіху жінки, а, з іншого боку, цей нейроендокринний рефлекс занадто складний, щоб бути еволюційною випадковістю, – зазначають дослідники з Єльського університету.

Крім того, еволюційні зміни також ускладнюють досягнення оргазму жінками. Клітор, який у більшості жінок потребує стимуляції для цього, з часом перемістився в інше положення.

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