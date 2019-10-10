У Kyiv Food Market зараз проходить прес-конференція президента України Володимира Зеленського. Що це за заклад і де знаходиться – далі у матеріалі.
Kyiv Food Market 10 жовтня в епіцентрі подій, адже саме там зараз проходить прес-марафон Володимира Зеленського. Президент України протягом цілого дня відповідає на питання журналістів. Все фіксують камери.
– Це місце ми обрали, оскільки воно підходить за своїм об’ємом для тієї кількості людей, які до нас завітали. А це близько 300 осіб. До того ж ми не хотіли це робити в офіційному приміщенні, ми хотіли, щоб спілкування журналістів з президентом проходило у невимушеній обстановці, – каже заступник голови ОП Кирило Тимошенко.
Kyiv Food Market знаходиться біля метро Арсенальна, за адресою вулиця Московська, 8. Відкрився заклад 25 вересня, тобто всього два тижні тому.
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Тут три поверхи і більше 20 ресторанів і барів. Формат нагадує фуд-корти у торгово-розважальних центрах, але з дизайном і закладами відомих рестораторів.
– Kyiv Food Market – це головна їжа міста. Це твоя ранкова кава. Твій обід з ноутом. Твій вечірній фан з друзями і дзвоном келихів, – написано на головній сторінці Kyiv Food Market
За фотографіями користувачів можна побачити, що у перші дні після відкриття закладу тут було дуже багато народу. Сьогодні, зрозуміло, не менше.
Під час прес-конференції Kyiv Food Market продовжує приймати відвідувачів. Тож жителі міста і гості столиці без проблем можуть пообідати або зайти випити чашку кави.
До речі, журналісти теж не залишилися без обіду. Їм подали піцу, бургери, картоплю з відбивною.
Деякі клієнти не настільки доброзичливі. Так, прес-конференцію Володимира Зеленського на Kyiv Food Market довелося призупинити через крики жінки. Через деякий час президент навіть перервав прес-марафон та звернувся до жінки, яка вимагала аудієнції з гарантом.
Фото: DaemonES