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Погода в Україні на 14 жовтня (КАРТА)

У всіх областях України 14 жовтня буде сонячно та тепло.

Погода в Україні на 14 жовтня (КАРТА)

14 жовтня в Україні пануватиме бабине літо, по всій теріторії очікується сонячна та тепла погода.

У східних областях вдень стовпчики термометрів покажуть 19-22°, вночі холодніше до 9-11°.

На заході 14 жовтня вдень очікується до 19-22°, вночі температура повітря опуститься до 8-11°.

У південних областях вдень повітря прогріється до 22°, вночі буде 11-14°.

Читайте: Календар магнітних бур на 2019 рік

На півночі країни також пануватиме літо, тут вдень 20-22°, вночі 9-11°.

У Києві сонячно, вдень 20-22°, вночі 9-11°.

До речі, акти ICTV публікували прогноз погоди на осінь 2019 року в Україні.

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