У всіх областях України 14 жовтня буде сонячно та тепло.
14 жовтня в Україні пануватиме бабине літо, по всій теріторії очікується сонячна та тепла погода.
У східних областях вдень стовпчики термометрів покажуть 19-22°, вночі холодніше до 9-11°.
На заході 14 жовтня вдень очікується до 19-22°, вночі температура повітря опуститься до 8-11°.
У південних областях вдень повітря прогріється до 22°, вночі буде 11-14°.
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На півночі країни також пануватиме літо, тут вдень 20-22°, вночі 9-11°.
У Києві сонячно, вдень 20-22°, вночі 9-11°.
До речі, акти ICTV публікували прогноз погоди на осінь 2019 року в Україні.
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