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У 2020 році США нададуть Україні рекордну фінансову допомогу

План допомоги Україні на наступний рік становить понад $700 млн. Це одна з найбільших сум, яку США надають іноземним державам.

У 2020 році США нададуть Україні рекордну фінансову допомогу

Колишній посол України в США Валерій Чалий розповів, що на наступний рік Конгресом затверджений план на найбільший за всі роки бюджет допомоги Україні – понад $700 млн.

– Процедура така: зараз $250 млн йде за лінією Пентагону. Це – безпосередня допомога Україні, яка не містить закупівлю, бо перша партія ПТРК Javelin надійшла Україні як допомога.

Цьогоріч Україна самостійно закупить партію Javelin, – сказав Чалий.

Читайте: Майже на $40 млн: Держдеп схвалив продаж Україні Javelin

Він наголосив, що це важливо, тому що Україна вперше вийшла на рівень продажу між урядами.

– Ми зараз вийшли на той рівень довіри, коли для нас знімаються бар’єри для закупівлі озброєння в США. Я вважаю це нашим величезним досягненням, – сказав екс-посол.

Зараз Україна отримує одну з найбільших допомог у світі з боку Сполучених Штатів. Це, звичайно, не такі обсяги, як для Ізраїлю чи інших союзників США, але Чалий запевняє, що ми займаємо одне з перших місць на цьому напрямі.

Як повідомлялося, Пентагон зобов’язали надати документи, які пов’язані із затриманням військової допомоги Україні.

Джерело: LB.ua

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