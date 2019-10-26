Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський заявив, що Україна повинна вибудувати стратегію розвитку кіновиробництва.

Міністерство культури, молоді та спорту має намір оновити національну стратегію кіновиробництва в Україні.

– Якщо ми мріємо про Голлівуд, то давайте його крок за кроком будувати. Неможливо жити в Україні та чекати, що будеш отримувати кошти на підтримку своїх проектів як в Голлівуді. Немає таких країн, як США, за міцностю і здатністю виробляти фільми у таких масштабах, – заявив голова міністерства Володимир Бородянський.

Він додав, що кожна країна будує свою національну стратегію.

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– Наше завдання – мати таку національну стратегію, фундамент цієї стратегії вже зроблений попереднім керівництвом Держкіно. Нам треба її перебудувати, добудувати, оновити, – зазначив Бородянський.

За його словами, на кінематограф в Україні виділяється приблизно 1 млрд грн, однак ці кошти витрачаються неефективно.

Раніше Володимиром Бородянським зізнався, яка у нього позиція щодо мовного питання та патріотизму.