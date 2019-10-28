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Значного перевищення немає: у ДСНС про рівень забруднення повітря в Україні

В Україні станом на 27 жовтня перевищення рівня забруднення повітря не зафіксовано.

смог в києві

В Україні станом на 27 жовтня значних перевищень рівнів забруднення повітря не виявлено.

– Концентрації оксиду вуглецю, фенолу, формальдегіду, діоксиду азоту, діоксиду сірки, пилу, які могли б бути віднесені до високих, мережа спостережень гідрометеорологічних організацій ДСНС України не зазначає, – вказали в звіті ДСНС.

Читайте: Чим відрізняється смог від туману і яка небезпека

Незначні перевищення гранично допустимих концентрацій є у Дніпрі, Одесі, Кривому Розі, Львові та Кам’янському.

Нагадаємо, що Міністерство охорони здоров’я провело нараду, на якій обговорювали ситуацію із забрудненням повітря у Києві.

Джерело: ДСНС

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