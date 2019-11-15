Асоціації промислових виробників написали листа до Олексія Гончарука та інших представників верхівки влади з проханням реформувати Укрзалізницю.

Асоціації промислових виробників звернулися до прем’єр-міністра України та керівників інших вищих органів виконавчої влади з проханням системно реформувати Укрзалізницю.

Бізнес звертає увагу на необхідність відмовитися від точкових рішень, таких як ініціатива щодо впровадження автоматичної індексації тарифів, яка суперечить стратегії трансформації УЗ. Замість цього пропонується сфокусувати зусилля на комплексному вирішенні проблем державного оператора залізничних перевезень.

Зокрема, йдеться про створення Національної комісії з регулювання транспорту (НКРТ), в завдання якої буде входити встановлення економічно обґрунтованих тарифів на перевезення в монопольному сегменті, поділ УЗ ​​на самостійні компанії за напрямками (інфраструктура, пасажирські та вантажні перевезення), забезпечення їх організаційної та фінансової самостійності тощо.

Відповідний лист було направлено прем’єр-міністру Олексію Гончаруку, міністру інфраструктури Владиславу Криклію, міністру фінансів Оксані Маркаровій, міністру економічного розвитку Тимофію Милованову, голові Антимонопольного комітету Юрію Терентьєву, в.о. голови Державної регуляторної служби Олегу Мірошниченку та голові Наглядової ради Укрзалізниці Шевкі Аджунеру.

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Серед підписантів листа – Українська зернова асоціація, Федерація роботодавців паливно-енергетичного комплексу України, ОП Укрметалургпром, Федерація металургів України, Українська асоціація виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції УкрФА, Союз хіміків України, Асоціація виробників цементу України Укрцемент, Асоціація підприємств скляної промисловості Скло України.

Бізнес також просить владу забезпечити поступове подолання існуючих фінансових дисбалансів Укрзалізниці.

Йдеться про припинення крос-субсидування пасажирських перевезень за рахунок вантажних обсягом майже 13 млрд грн на рік, зниження або припинення оподаткування земель під шляхами, використання акцизного податку від дизельного палива, яке споживає Укрзалізниця, на розвиток інфраструктури УЗ шляхом перерахування 2% з Дорожнього фонду на інвестиційні потреби держкомпанії.

Нагадаємо, Укрзалізниця призначить 35 додаткових пасажирських потягів далекого сполучення для перевезення пасажирів під час новорічних і різдвяних свят.

Джерело: uaprom.info