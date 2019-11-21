Президент Володимир Зеленський взяв слово з мера Очакова, що той навесні збудує дороги.

Президент України Володимир Зеленський у ніч на 21 листопада відвідав Очаків Миколаївської області, констатував повну відсутність доріг та взяв слово з мера, що навесні вони будуть.

– Я хочу запитати у мера Очакова, чому у вас немає доріг. Зовсім немає. Ми проїхалися містом, і сюди, до порту. Не могли доїхати, доріг немає, – наголосив Зеленський.

Він запитав у мера міста Сергія Бичкова, коли будуть побудовані дороги.

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На що той відповів, що дороги до порту взагалі досі не існувало і тільки навесні, коли дозволить погода, її зроблять за два тижні.

– Добре, після березня, два тижні, приїдемо перевіримо, – пообіцяв Зеленський.

Нагадаємо, 20 листопада Володимир Зеленський прибув в Очаков, аби зустріти бронекатер Нікополь, який повернула Україні Росія.