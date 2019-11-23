Що подарувати дівчині на Новий рік 2020, щоб порадувати її, читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Подарунки на Новий рік 2020 для дівчини повинні бути яскравими, ніжними та оригінальними. Факти ICTV підготували для вас декілька безпрограшних варіантів.

Особливий календар

Подаруйте дівчині на Новий рік 365 надихаючих фраз на кожен день. На сторінках багато мотивації, натхнення і гарного настрою.

Подушка

Найм’якіший, найніжніший подарунок, та ще й з креативним малюнком або написом. Є антистресові подушки з прикольними надихаючими фразами або із зізнаннями у коханні.

Світшоти

Не секрет, що дівчата люблять поповнювати свій гардероб новими штучками. Подаруйте їй оригінальний світшот з тематичним принтом – і очі її будуть сяяти яскравіше за сонце.

До того ж їх зараз величезна різноманітність – і з оленями, і зі сніжинками, і Сантою. На будь-який смак!

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Фен з насадками

Як казала Софі Лорен, “зачіска впливає на те, як складається день, а у підсумку й життя”. І кожна дівчина стежить за своїм волоссям, а фен та ще й насадками буде їй лише на радість.

Набір солодощів

Подарунок дівчині на Новий рік 2020 може бути солоденьким. Коробка шоколадних цукерок або набір східних солодощів – оберіть те, що їй до смаку. Можно доповнити їх хорошим вином.

До речі, Факти ICTV писали, де зустрічати Новий рік і куди можна поїхати на святкування.