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€1,5 млн за мандат нардепа: у Києві шахраї “продавали” посаду

У Києві двоє шахраїв намагалися продати мандат народного депутата за €1,5 млн.

€1,5 млн

Правоохоронці Києва викрили двох шахраїв, які намагалися продати мандат народного депутата жінці, яка бере участь у конкурсі на заміщення посади на державній службі.

Коли жінці надійшла пропозиція від зловмисників, вона засумнівалася в правдивості і з заявою звернулася в поліцію.

Шахраї були затримані під час отримання €750 тис.

За фактом відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 (Замах на шахрайство) і ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

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За інформацією начальника відділу з розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва Максима Асланова, передача першого траншу мала відбутися під час зустрічі з клієнткою в районі станції метро Чернігівська. Після передачі їх з речовими доказами зупинили поліцейські.

Зловмисниками виявилися двоє раніше судимих киян 1973 і 1951 років народження.

Одного з них місяць тому затримували за скоєння аналогічного злочину.

– Тобто людина, створивши уявлення про наявність у нього зв’язків у владних структурах, за $ 150 тис. пообіцяв посприяти в призначенні на пост голови однієї з райдержадміністрацій. Зловмиснику суд обрав запобіжний захід тримання під вартою і визначив заставу близько 154 тис. грн, яку він сплатив і опинився на волі, – сказав Асланов.

€1,5 млн за мандат нардепа: у Києві шахраї “продавали” посаду / 3 фотографии

Нагадаємо, навесні у Києві працівники прокуратури і поліції затримали учасників злочинної групи, які обдурили не менше 200 громадян. Під приводом продажу неіснуючих автомобілів і сільськогосподарської техніки, зловмисники заволоділи коштами громадян на суму майже 7 млн грн.

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