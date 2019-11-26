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Не вірте Путіну, Росія обов’язково обдурить – Сенцов у Європарламенті

Український режисер Олег Сенцов в Європарламенті закликав не довіряти президенту РФ Володимиру Путіну.

Не вірте Путіну, Росія обов’язково обдурить – Сенцов у Європарламенті

Український режисер Олег Сенцов виступив із промовою під час засідання Європарламенту в Страсбурзі.

За його словами, Європа не повинна вірити президенту Володимиру Путіну, “який не хоче миру на Донбасі, а хоче бачити Україну на колінах та впливати на європейську і світову політику своїм силовим методом”.

Сенцов закликав не домовлятися с Москвою за спиною України.

– Росія і Путін обов’язково обдурять.

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Режисер нагадав про 13 тис. загиблих та сотні полонених українських військовослужбовців на Донбасі. Також Сенцов згадав про репресії кримських татар з боку окупантів, які анексували український півострів.

Як повідомлялося, сьогодні, 26 листопада, Сенцову у Страсбурзі вручили премію імені Андрія Сахарова.

Фото: Європарламент

Джерело: УНІАН

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