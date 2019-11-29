Як обрати шафу-купе, яка буде ефективно використовувати внутрішній простір – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Головні сучасні меблі для зберігання речей – це шафи-купе. Вона найбільш ефективно використовує внутрішній простір і здатна перетворити недоліки планування в переваги завдяки можливості установки в глухих кутах і нішах. А ще – це один з найбільш універсальних предметів меблів, які в залежності від місця установки можуть перетворюватися і дарувати незвичний досвід і можливості.

Шафа-купе для зберігання сезонних речей

Один з найбільш поширений сценаріїв використання шафи-купе. Якщо встановити його в передпокої, тоді буде зручно там зберігати глибше несезонні предмети: від зимових курток влітку до лижних черевиків і літніх шин взимку.

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На передній план повинні вийти актуальні в цю пору року взуття та одяг. А також все, що може стати в нагоді перед виходом на вулицю – засоби для чищення взуття та котячої шерсті, ліхтарики і парасольки.

Шафа-купе для затишку

Якщо встановити шафу-купе в спальні, то можна застосувати вже інший сценарій, де в ній буде зберігатися постільна білизна та приладдя, а також основний одяг. Можна виходити зі своєї “барлоги” готовим до будь-яких складнощів “цього жорстокого і прекрасного світу”.

Шафа-купе для зонування приміщень

Даний предмет меблів здатний не тільки зберігати в собі все що потрібно і в даний момент не використовується. Він також є відмінним інструментом для зонування кімнат.

Що якщо помістити шафу-купе не в спальні, а спальню помістити в шафу? Такий варіант ідеально підійде для однокімнатних квартир. За допомогою розсувних дверей можна відокремити частину кімнати і помістити там ліжко і полички, де розміститься все необхідне, від книг до нічної косметики. Якщо виникне бажання відгородитися від свого чоловіка перед телевізором, досить прикрити двері, повністю від шуму це не позбавить, але як-мінімум буде простіше абстрагуватися від оточення.

Шафа-купе для роботи

Окремий випадок зонування приміщення – це кабінет всередині шафи купе. З закритими дверима нічого не буде нагадувати про роботу, але, якщо розсунути стулки – відкриється доступ до письмового столу.

На нього можна помістити монітор або ноутбук, присунути крісло і працювати, а якщо зробити кабінет досить великим, то можна навіть закритися, щоб домашні не відволікали від робочих обов’язків.

Втім, офісним робочим місцем можна не обійтися. Наприклад, якщо встановити шафу-купе на балконі (або навіть в гаражі/підвалі), то можна організувати там невелику майстерню, чим би ви не займалися. Або своєрідну студію для художника. У будь-якому випадку все під рукою і зручно.

Раніше Факти ICTV писали, як і де продати старі меблі, яку ціну можна призначити і які сайти краще використовувати.