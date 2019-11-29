PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Без категорії

У Криму ФСБ затримала “шпигунку” української розвідки

У Севастополі затримано громадянку Росії, яка нібито збирала секретні військові відомості за завданням української розвідки.

У Криму ФСБ затримала “шпигунку” української розвідки

У Севастополі ФСБ затримала росіянку, яка нібито збирала секретну інформацію за завданням української розвідки.

Стосовно затриманої порушено кримінальну справу про держзраду. Максимальне покарання за цією статтею КК – 20 років позбавлення волі.

Читайте: Загрози вторгнення немає! Розвідка оцінила ризики нападу окупантів на Україну

Подробиці справи не розголошуються.

До речі, ФСБ Росії намагалася завербувати полковника запасу Збройних сил України під час поїздки військового до родича в аннексированный Крим.

Джерело: Медуза

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Міжнародний інститут стратегічних досліджень назвав Севастополь російським
Міжнародний інститут стратегічних досліджень назвав Севастополь російським
Політика – не ваша сильна сторона! Пристайко про додаток Apple з Кримом
Політика – не ваша сильна сторона! Пристайко про додаток Apple з Кримом
Блокування Азовського моря: навіщо Путіну Кримський міст
Блокування Азовського моря: навіщо Путіну Кримський міст
Дмитро Разумков
Торгівлі територіями і громадянами не буде – Разумков про повернення ОРДЛО
Росія завезла 500 тис. осіб в окупований Крим – Ташева
Росія завезла 500 тис. осіб в окупований Крим – Ташева
Свій серед чужих – що відомо про українського розвідника Едуарда Матюху
Свій серед чужих – що відомо про українського розвідника Едуарда Матюху
Британське видання The Economist опублікувало карту України без Криму
Британське видання The Economist опублікувало карту України без Криму
У ФСБ Росії вважають, що повернули українські кораблі у нормальному стані
У ФСБ Росії вважають, що повернули українські кораблі у нормальному стані
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка