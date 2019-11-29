У Севастополі затримано громадянку Росії, яка нібито збирала секретні військові відомості за завданням української розвідки.

У Севастополі ФСБ затримала росіянку, яка нібито збирала секретну інформацію за завданням української розвідки.

Стосовно затриманої порушено кримінальну справу про держзраду. Максимальне покарання за цією статтею КК – 20 років позбавлення волі.

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Подробиці справи не розголошуються.

До речі, ФСБ Росії намагалася завербувати полковника запасу Збройних сил України під час поїздки військового до родича в аннексированный Крим.