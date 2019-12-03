У Київ на ранок після нічного снігопаду на дорогах утворилися затори.
Як свідчать дані сервісу Google Maps, станом на 09.00 ранку рух транспорту ускладнено в центрі столиці на бульварі Шевченка в бік Бессарабки.
Утворюються затори від Європейської площі в бік Поштової.
Ускладнено рух по проспекту Степана Бандери і повністю стоїть вулиця Олени Теліги в бік метро Дорогожичі.
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Затор також спостерігається на проспекті Перемоги та Валерія Лобоновського.
У напрямку правого берега Києва затори є на всіх мостах.
До слова, раніше Факти ICTV писали, що у центрі Києва на два місяці обмежили рух транспорту.
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