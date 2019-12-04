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Їхав за паспортом: на адмінкородоні з Кримом затримали єдинороса Кучерявого

На пункті пропуску Каланчак Служба безпеки України затримала члена партії Єдина Росія Ігоря Кучерявого.

Ігорь Кучерявий

Про затримання єдинороса Ігоря Кучерявого повідомив колишній віце-прем’єр АР Крим, власник кримськотатарського каналу ATR Ленур Іслямов.

– Ось ця істота виїхала вранці з окупованого Криму на материкову Україну за паспортом через КПВВ Каланчак, – написав Іслямов в соцмережі та прикріпив фото Кучерявого.

За його словами, член партії Путіна, відповідаючи на питання, навіщо йому український закордонний паспорт, сказав, що з документами, які видають в Криму, нікуди не можна виїхати.

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Речник СБУ Олена Гітлянська повідомила, що проводяться слідчі дії.

Ігор Кучерявий брав участь у так званих загонах самооборони навесні 2014 року і навіть отримав від Міноборони Росії медаль “За повернення Криму”.

До слова, президент Володимир Зеленський запропонував створити формат переговорів щодо Криму Україна-Росія-США.

Фото: Ленур Ислямов

Джерело: Крим. Реалії

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