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Замах на Соболєва: у МВС показали карабін, з якого вбили сина депутата

Сина депутата В’ячеслава Соболєва, ймовірно, вбили зі зброї, яка не придатна для високоточної снайперської стрільби.

Замах на Соболєва: у МВС показали карабін, з якого вбили сина депутата

Директор Департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко показав зброю, з якої “з високою вірогідністю” здійснювався замах на депутата Київської обласної ради В’ячеслава Соболєва і був убитий його син.

На знімку зображено розібраний карабін на американській платформі AR калібру 7,62 мм з недорогим китайським оптичним прицілом XD Precision, пояснили в МВС.

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За словами Шевченка, зброю, яку передадуть на дослідження, “складно назвати високоточною саме для снайперської стрільби”.

– Схоже, організатори і виконавці не обтяжували себе пошуком коштовних знарядь і ретельним плануванням, а просто взяли перше, що потрапило під руку, – сказав він.

Нагадаємо, замах на Соболєва стався у Києві та завершився убивством не депутата, а його сина. Убивці стріляли з будинку.

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