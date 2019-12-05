Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству.

Законопроект №0858 з техніко-юридичними правками підтримали 362 народних депутата.

– Під час впровадженні цього законопроекту Держреєстр і Держгеокадастр діятимуть в автоматичному режимі обміну інформацією. Законопроект зобов’язує оцифрувати всі наявні в Держгеокадастрі відомості щодо виданих раніше державних актах і зареєстрованих договорів оренди. Також він передбачає внесення цих відомостей до кадастру в максимально стислі терміни і введення запобіжників з підробки документів нотаріального типу, – представив законопроект глава парламентського комітету з питань аграрної політики та земельних відносин Микола Сольський.

Законопроект встановлює: якщо сторона договору бажає відмовитися від автоматичного продовження договору оренди землі, то вона повинна подати до Державного реєстру майнових прав заяву про це.

У разі відсутності такої заяви після закінчення дії договору, він продовжується на той самий строк і з тими ж умовами.

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Орендна плата за ділянки, передані в оренду на земельних торгах, не може бути зменшена за угодою сторін протягом терміну дії договору оренди, а також за умови його поновлення.

Законопроект також передбачає встановлення розміру гарантійного внеску з лоту на рівні 5% від стартової ціни продажу земельної ділянки і 50% від стартового розміру річної плати за користування земельною ділянкою.