Рахунок 2:2. Позиції сторін перед зустріччю в нормандському форматі

Нормандський формат був створений, щоб врегулювати російсько-українську війну на Донбасі.

До паризького саміту лишаються лічені години, а головною інтригою є питання, яке до порядку денного немає жодного стосунку. Нормандський формат був створений, щоб врегулювати російсько-українську війну на Донбасі, але, схоже, одним з ключових моментів переговорів все таки стане газ.

Щоб схилити Банкову до більш гнучких рішень у питанні виборів, конституційних змін та контролю над кордоном.

Для Москви, Брюсселя та Києва – транспортування російського газу до Європи через Україну нагальне питання. Новий транзитний контракт сторони мають укласти до першого січня, адже спливає термін нинішнього. Україна хоче довготермінову угоду, щоб уникнути щорічного шантажу Кремля. Росія лише на рік: до того як запустяться Турецький і Північний потік-2, які дозволять качати газ до Європи вже без української труби.

Кремль традиційно грає на нервах.

Шантажує перекриттям вентилю нас та Європу, якщо ми не укладемо контракт на його умовах. У пакеті із прямими поставками російського газу до України.

Навряд чи Київ відмовиться від своїх судових перемог та претензій на 22 млрд доларів. Але хитрий кремлівський вождь почав грати на дуже чутливій для українців темі.

Історія не раз доводила: ніщо не обходиться Україні так дорого, як дешевий російський газ. Тому Зеленському доведеться тримати подвійний удар – не здати національні інтереси і домовитись по газових питаннях.

Зеленський вирішив підготуватись і скликав закрите засідання РНБО напередодні важкої розмови з Путіним.

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Тим часом з внутрішнього фронту на Зеленського тисне опозиція. Лідери трьох парламентських фракцій закликали президента не допустити компромісів з Путіним по Криму, федералізації Донбасу та припиненню міжнародних судових процесів проти Росії. Під Банковою вже розбили намети, а на Майдані проходить мітинг.

Натомість у владі заявляють, що вимоги опозиції фактично збігаються з червоними лініями, визначеними президентом, парламентом і РНБО. Вибори в ОРДЛО лише після виведення збройних формувань, за українським законодавством і під контролем Києва.

Але чи дійсно газ можна виміняти на Донбас і наскільки виправдані енергетичні погрози Кремля? У Києві та Брюсселі добре знають, що Путін любить використовувати газ як зброю, тому потенційні жертви підстрахувались і закачали у сховища рекордну кількість палива.

Відтак ані ми, ані європейці цієї зими не замерзнемо. А от Москва довго тримати перекритий вентиль не зможе. Адже через Північний потік один транспортувати необхідні обсяги газу до ЄС їй не вдасться. Єдиний вихід – домовлятись із Україною про транзит. Такі переговори активно тривають, що цього тижня підтвердив Путін.

Тому сторони можуть домовитись за принципом ні нашим, ні вашим. Укласти середньостроковий контракт на п’ять років, а борг за рішенням Стокгольмського арбітражу забрати не грошима, а газом.

Але щоб був зиск із такої комбінації, Газпром буде змушувати до прямих поставок. У відповідь Нафтогаз може наполягати на диверсифікації: тобто, щоб прямі поставки були не єдиним, а одним з кількох джерел постачання блакитного палива до України.

Після паризької зустрічі український парламент має почати працювати над новим законом про особливості місцевого самоврядування ОРДЛО, а помічник Зеленського із зовнішньополітичних питань Єрмак заявив, що Київ готовий ініціювати конституційну реформу щодо децентралізації. У результаті якої окремі райони Луганської і Донецької областей можуть отримати додаткові повноваження.

Сам Зеленський сподівається на обмін полоненими у форматі усіх на усіх та повне припинення вогню. А от на що сподіваються Меркель та Макрон – питання відкрите. Адже цей тандем, схоже, дав серйозну тріщину. З огляду на останні реверанси французького президента у бік Кремля, баланс сил змінився.

На позицію Меркель може також вплинути новий шпигунський скандал між Німеччиною і Росією. Берлін цього тижня вислав з країни двох російських дипломатів. Німецькі правоохоронці довели, що до вбивства громадянина Грузії неподалік Рейхстагу, яке сталося наприкінці літа, причетні спецслужби Кремля. Москва обурена і обіцяє симетричну відповідь. Таким чином, під ударом може опинитись один із компромісів паризької зустрічі – санкції в обмін на мир.

Факти ICTV раніше писали про те, що зустріч Зеленського з Путіним відбудеться після нормандського саміту.