Поєднання Helpless і Щедрик: The Hardkiss представили пісню з нового альбому

Helpless/Щедрик стала першою композицією з альбому Акустика. Live, що був записаний під час концертів однойменного проекту.

– Перша ластівка альбому Акустика. Live, який був записаний під час концертів однойменного проекту. Пісня Helpless отримала нове звучання та чарівно поєдналася з різдвяною народною композицією Щедрик (музична обробка Миколи Леонтовича), – написала група на своєму каналі у YouTube.

Альбом The Hardkiss Акустика. Live побачить світ вже на початку 2020 року.

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– Найтепліші емоції та дитячі спогади супроводжують мене напередодні Нового року та Різдва. Ділюся з вами часточкою магії, яку ми створили на Акустичному концерті.

Для мене це водночас найсильніша та найскладніша композиція концерту, яку я обожнюю! – написала Юлія Саніна у соцмережі.