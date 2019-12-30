Справа Шеремета: адвокати Дугарь заявили про фальсифікацію доказів слідства

Адвокати Яни Дугарь, яка, за даними слідства, нібито здійснювала стеження за журналістом та фотографувала відеокамери поблизу місця його проживання, заявили про фальсифікацію доказів слідства.

Адвокати підозрюваної у справі вбивства журналіста Павла Шеремета Яни Дугарь заявили про фальсифікацію доказів слідства.

Захисники стверджують, що на відео не Яна Дугарь, а “випадкова людина”. Це, зокрема, доводить татуювання, якого немає на руці особи на відео.

Зразок відео для експертизи датований 11 липнем 2016 року. За словами адвокатів, у цей час Яна була за кордоном.

Є докази й свідки тому, що 16 та 18 липня Дугарь знаходилася у військовій частині 66 у Донецькій області. З 3 червня по 26 вересня вона перебувала на службі.

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Адвокати заявили, що слідчі не мають документів, які б доводили, що вона цю частину залишала.

Як відомо, Печерський райсуд Києва відправив медика Яну Дугарь під домашній арешт до 8 лютого 2020 року.