У канадського співака Джастіна Бібера виявили смертельно небезпечне захворювання – хворобу Лайма.

Канадський співак Джастін Бібер розповів, що останні два роки лікується від хвороби Лайма.

Також артист спростував підозри фанатів у тому, що його змучений вигляд пов’язаний з вживанням наркотиків.

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– У мене недавно діагностували хворобу Лайма. Не лише це, але й серйозний випадок хронічного мононуклеозу, який вплинув на мою шкіру, функції мозку, енергію та загальний стан здоров’я. Це справді важкі часи. Я живий завдяки правильному лікуванню від цієї поки що невиліковної хвороби, – заявив Бібер.

До слова, Бібер не єдиний артист, який зіткнувся з хворобою Лайма. Близько п’яти років з цим недугом боролася співачка Авріл Лавін, а в 2018 році навіть присвятила сингл цьому періоду свого життя – Head Above Water.

Хвороба Лайма – інфекційне захворювання, яке передається через укус кліщів. Симптоми: висока температура, лихоманка, болі в суглобах, серці, м’язах, відчуття втоми, а також порушення пам’яті.

Раніше Факти ICTV писали, що таке хвороба Лайма, як себе убезпечити від зараження і що робити, якщо вже стався укус кліща.

Фото: justinbieber