У канадського співака Джастіна Бібера виявили смертельно небезпечне захворювання – хворобу Лайма.
Канадський співак Джастін Бібер розповів, що останні два роки лікується від хвороби Лайма.
Також артист спростував підозри фанатів у тому, що його змучений вигляд пов’язаний з вживанням наркотиків.
Читайте: Дякую за ваші молитви: Заворотнюк звернулася до шанувальників
– У мене недавно діагностували хворобу Лайма. Не лише це, але й серйозний випадок хронічного мононуклеозу, який вплинув на мою шкіру, функції мозку, енергію та загальний стан здоров’я. Це справді важкі часи. Я живий завдяки правильному лікуванню від цієї поки що невиліковної хвороби, – заявив Бібер.
До слова, Бібер не єдиний артист, який зіткнувся з хворобою Лайма. Близько п’яти років з цим недугом боролася співачка Авріл Лавін, а в 2018 році навіть присвятила сингл цьому періоду свого життя – Head Above Water.
Хвороба Лайма – інфекційне захворювання, яке передається через укус кліщів. Симптоми: висока температура, лихоманка, болі в суглобах, серці, м’язах, відчуття втоми, а також порушення пам’яті.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
While a lot of people kept saying justin Bieber looks like shit, on meth etc. they failed to realize I’ve been recently diagnosed with Lyme disease, not only that but had a serious case of chronic mono which affected my, skin, brain function, energy, and overall health. These things will be explained further in a docu series I’m putting on YouTube shortly.. you can learn all that I’ve been battling and OVERCOMING!! It’s been a rough couple years but getting the right treatment that will help treat this so far incurable disease and I will be back and better than ever NO CAP
Раніше Факти ICTV писали, що таке хвороба Лайма, як себе убезпечити від зараження і що робити, якщо вже стався укус кліща.
Фото: justinbieber