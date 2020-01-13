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Українець намагався вивезти в ЄС 55 кг бурштину

Сьогодні, 13 січня, на українсько-румунському кордоні, а саме у пропускному пункті Порубне, правоохоронці під час перевірки випадково натрапили на захований бурштин.

Підприємливий чоловік, 31-річний буковинець, перевозив каміння за кермом автомобіля Mercedes, української реєстрації. Схованку бурштину прикордонники знайшли між пасажирським салоном і багажним відділенням мікроавтобуса. Перед тим, як перетнути кордон, чоловік для зручності розфасував каміння у спеціальні опломбовані мішки.

Читайте: Найбільша партія: митники вилучили 500 кг контрабандного бурштину.

Підозрюваний відмовляється коментувати, звідки у нього така велика кількість бурштину. Правоохоронці вилучили каміння згідно встановленого порядку, зараз проводиться оцінка його вартості.

Раніше Факти ICTV писали про те, що Рада ухвалила закон щодо легалізації видобутку бурштину – що зміниться.

Джерело: Державна прикордонна служба України

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