Під час засідання Верховної Ради 14 січня планують розглянути низку важливих питань.

Так, особливу увагу Верховна Рада має приділити законопроекту про внесення змін до Конституції щодо децентралізації влади.

Його планують включити до порядку денного парламенту і направити на висновок Конституційного суду.

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Для попереднього схвалення народні депутати також розглянуть законопроекти щодо змін до Конституції у питаннях скасування адвокатської монополії та консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів Верховної Ради.

Також парламент має розглянути зміни до бюджету України на 2020 рік.

Крім того, народні депутати винесуть на обговорення законопроекти про збереження культурних цінностей та соціальний захист військовослужбовців.

До слова, Факти ICTV публікували календар засідань Верховної Ради на січень 2020 року.