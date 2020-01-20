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Принц Гаррі вперше прокоментував відмову від титулу

19 січня принц Гаррі, герцог Сассекський виступив із промовою у Лондоні. Це відбулось на одному з заходів його благодійної організації Sentebale.

Він розповів про свої переживання стосовно відмови від королівського титулу.

– Я дійсно хотів би продовжувати служити королеві, Співдружності націй і своїм військовим асоціаціям, не отримуючи при цьому бюджетних коштів. На жаль, це виявилося неможливо, – заявив принц.

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Принц Гарри

Гаррі поділився, що йому з дружиною Меган “дали зрозуміти”, що у них немає іншого вибору, окрім як покинути королівську сім’ю.

Принц також додав, що це було чи не найважчим рішенням у його житті.

– Я відчуваю глибоку печаль через те, що все прийшло до цього. Було багато місяців переговорів після багатьох років випробувань. Я знаю, що не завжди мав рацію, але у мене не було іншого вибору, враховуючи, як все розвивається, – сказав він.

Раніше Факти ICTV писали, що Меган Маркл і принц Гаррі склали королівські повноваження.

Джерело: Deutsche Welle

Фото: Getty Images

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