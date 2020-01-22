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Ситуація на Донбасі: чотири обстріли, загинув боєць ЗСУ

На Донбасі 22 січня ворог чотири рази порушив режим тиші в зоні Операції об’єднаних сил, обстрілюючи позиції ЗСУ з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Працювали також снайпери.

Зокрема, два обстріли штаб ООС зафіксував у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Схід: Павлопіль – з ручного протитанкового гранатомету, Талаківка – з великокаліберного кулемету, стрілецької зброї, а також снайперської гвинтівки.

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Ще два обстріли – у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ – поблизу Майорська та Шум.

На жаль, є втрати – внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовий.

Нагадаємо, 22 січня під час виступу на Всесвітньому економічному форму у Давосі президент Володимир Зеленський заявив, що на шостому році війни Україні недостатньо світової стурбованості.

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