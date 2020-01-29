Скільки українці платитимуть за газ і кому повернуть гроші – Коболєв про новий ринок

Глава Нафтогазу Андрій Коболєв заявив, що минулого року ніхто не був впевнений в тому, чи погодиться Газпром підписати новий газовий контракт.

– Пам’ятаючи 2006 та 2009 роки, коли було створено штучну кризу на Європейському ринку газу. Ми чітко розуміли, що є велика вірогідність кардинального зростання ціни газу на ринку Європи, а відповідно й в Україні, бо газ ми імпортуємо звідти. Тому й уряд, і Нафтогаз до цього готувалися, була зроблена велика робота, яка мала кілька основних векторів, – заявив Коболєв.

Зокрема, йдеться про посилення позицій для перемовин з Газпромом у грудні 2019 року.

– У рекордні строки завершили анбандлінг, закачали в сховища понад 20 млрд кубометрів природного газу . Ми були повністю готові до будь-якої кризи. Якби вона відбулася, то Україна, використовуючи власні запаси газу та ресурси з Європи, змогла б пройти цей період. Не лише забезпечивши всіх споживачів, а й втримуючи ціну на набагато меншому рівні, ніж ту, що очікував весь ринок, – розповів очільник Нафтогазу.

Він додав, що Україна була готова, аби стримати вартість газу для населення у першому кварталі 2020 року, тому і була запропонована ідея так званої гарантованої ціни.

– Але на щастя Газпром пішов на мирову угоду. Ми отримали компромісне рішення, а найвигідніше це для споживачів. Чому? Весь ринок очікував кризу, створював запаси. Криза не відбулася, то тепер ринок перенасичений газом. Тепер ціна на Європейському ринку падає дуже стрімко. Тому ми розуміє, що залишати гарантовану ціну було б просто некоректно. Тим паче більшість споживачів її не підписували. Тому уряд ухвалив рішення корегувати цю ціну та зробити її повністю ринковою, – говорить Андрій Коболєв.

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Формула, яка була запропонована, допомагає отримати споживачу максимальний зиск. Вона має певні ризики, якщо ціна буде підніматися, але поки це не можливо спрогнозувати. Рішення повної ринкової ціни було імплементовано, шляхом зменшення гарантованої вартості до середнього значення ціни перших 22 днів січня. У лютому та березні ціна на газ визначатиметься за такою ж формулою.

Поряд з тим у Нафтогазі планують у березні запропонувати всім гарантовану ціну, яка не буде змінюватися та яка буде визначена наприкінці лютого. У такий спосіб споживач отримає всі переваги ринку.

Тобто кожен обирає для себе сам, в який спосіб використовувати ринок: хтось хоче купувати газ за поточною ціною з урахуваннями всіх коливань, в хтось бажає мати стабільну вартість.

– З 1 травня 2020 року ми очікуємо, що на пряме постачання газу українському населенню зможе вийти Нафтогаз. Зараз ми це робимо в обмеженій кількості регіонів, зокрема в Кропивницькому. Ми плануємо зробити так, аби можна було замовляти гарантовану ціну на квартал, або на весь зимовий період, – зазначив Коболєв.

Також він розповів кому повернуть переплату за загазовай запас.

– Ситуація, на моє переконання, є прийнятною для споживачів. Ми дали можливість людям придбати страховку. Газовий запас – це страховка від зростання ціни. Вона стала непотрібною. Якщо во купуєте страховку на автомобіль, а ви не потрапляєте в аварію, то гроші вам не повертають. Проте у цьому конкретному випадку гроші будуть повернуті, тому що ми досі не працюємо на повноцінному ринку, а з 1 травня вже будуть інші вимоги, – додав очільник Нафтогазу.

Крім того, Коболєв підкреслив, що ті запаси, які зараз є в України будуть продаватися споживачам за поточною ціною.

Також Нафтогаз працює над розробкою енергоефективного ринку.

Як повідомлялося, уряд змінив формулу вирахування ціни газу для населення, обмеживши її ціною на нідерландському хабі.