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Зону приземлення літака ізолювали: США евакуювали громадян з Китаю на Аляску

Літак приблизно з 200 громадянами США, евакуйованими через загрозу коронавирусу з китайського міста Ухань, прибув в місто Анкорідж на Алясці.

Літак авіакомпанії Kalitta Air приземлився в міському аеропорту о 21.30 вівторка за місцевим часом (7.30 середи за київським часом).

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Зону навколо приземлився літака ізолювали. Всі американці, які повернулись у США, пройдуть медичну перевірку на предмет можливої наявності коронавирусу.

Раніше Факти ICTV писали, що ВООЗ не рекомендує евакуювати іноземців з Китаю через коронавірус.

Джерело: Anchorage Daily News

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