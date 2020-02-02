Через спалах коронавірусу: ЄС направив до Китаю 12 тонн захисного одягу

З метою боротьби з коронавірусом Європейський союз направив до Китаю 12 тонн захисного спорядження.

ЄС має намір і далі надавати Китаю допомогу через спалах коронавируса.

– Як негайну першу реакцію країни-члени виділили в цілому 12 тонн захисного спорядження, яке вже на шляху до Китаю, – йдеться в заяві Європейської комісії.

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Раніше в ВООЗ повідомили про те, що першу смерть від коронавірусу зафіксували за межами Китаю.

Джерело: Європейська комісія