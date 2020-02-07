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Піч: про що співатиме Катя Chilly на нацвідборі Євробачення 2020

Співачка Катя Chilly розповіла про деталі створення та виконання своєї нової музичної роботи.

Пісню Піч вона виконає на нацвідборі до Євробачення 2020. Її уривок нещодавно з’явився у мережі.

Текст пісні Катя не публікує.

 

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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Лейтмотивом композиції, за словами співачки, є зародження життя, настання смерті та традиції, що супроводжують людину протягом цього відрізку часу.

– Моя пісня називається Піч. Піч у людському тілі – це рівень матки, там, де зароджується життя. Ця пісня передає традицію, і на нашому виступі буде представлена не лише наша традиція.

Шамани говорять, що кров землі – це традиційна пісня. Ми будемо кров’ю нашої землі.

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Конкурсантка назвала автора вступних рядків і додала, що відчуває страх під час виконання цієї пісні.

– Починатися пісня буде зі слів, які написав мій син Святозар. Одного ранку він прокинувся і  дещо мене запитав, а я записала це в зошит. Так буде починатися пісня.

А потім звучатиме сама пісня але, чесно кажучи, я її боюсь.

Також Катя Chilly розповіла, у чому для неї сенс участі у нацвідборі на Євробачення 2020.

– Моя мета – подарувати відчуття. Тому що правда лише у тому, що ми відчуваємо.

Нещодавно Факти ICTV опублікували біографію співачки Каті Chilly.

Джерело: Радіо Промінь

Фото: Katya Chilly

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