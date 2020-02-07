Співачка Катя Chilly розповіла про деталі створення та виконання своєї нової музичної роботи.

Пісню Піч вона виконає на нацвідборі до Євробачення 2020. Її уривок нещодавно з’явився у мережі.

Текст пісні Катя не публікує.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua) 30 Янв 2020 в 6:58 PST

Лейтмотивом композиції, за словами співачки, є зародження життя, настання смерті та традиції, що супроводжують людину протягом цього відрізку часу.

– Моя пісня називається Піч. Піч у людському тілі – це рівень матки, там, де зароджується життя. Ця пісня передає традицію, і на нашому виступі буде представлена не лише наша традиція. Шамани говорять, що кров землі – це традиційна пісня. Ми будемо кров’ю нашої землі.

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Конкурсантка назвала автора вступних рядків і додала, що відчуває страх під час виконання цієї пісні.

– Починатися пісня буде зі слів, які написав мій син Святозар. Одного ранку він прокинувся і дещо мене запитав, а я записала це в зошит. Так буде починатися пісня. А потім звучатиме сама пісня але, чесно кажучи, я її боюсь.

Також Катя Chilly розповіла, у чому для неї сенс участі у нацвідборі на Євробачення 2020.

– Моя мета – подарувати відчуття. Тому що правда лише у тому, що ми відчуваємо.

Нещодавно Факти ICTV опублікували біографію співачки Каті Chilly.

Джерело: Радіо Промінь

Фото: Katya Chilly