Співачка Катя Chilly розповіла про деталі створення та виконання своєї нової музичної роботи.
Пісню Піч вона виконає на нацвідборі до Євробачення 2020. Її уривок нещодавно з’явився у мережі.
Текст пісні Катя не публікує.
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Лейтмотивом композиції, за словами співачки, є зародження життя, настання смерті та традиції, що супроводжують людину протягом цього відрізку часу.
– Моя пісня називається Піч. Піч у людському тілі – це рівень матки, там, де зароджується життя. Ця пісня передає традицію, і на нашому виступі буде представлена не лише наша традиція.
Шамани говорять, що кров землі – це традиційна пісня. Ми будемо кров’ю нашої землі.
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Конкурсантка назвала автора вступних рядків і додала, що відчуває страх під час виконання цієї пісні.
– Починатися пісня буде зі слів, які написав мій син Святозар. Одного ранку він прокинувся і дещо мене запитав, а я записала це в зошит. Так буде починатися пісня.
А потім звучатиме сама пісня але, чесно кажучи, я її боюсь.
Також Катя Chilly розповіла, у чому для неї сенс участі у нацвідборі на Євробачення 2020.
– Моя мета – подарувати відчуття. Тому що правда лише у тому, що ми відчуваємо.
Нещодавно Факти ICTV опублікували біографію співачки Каті Chilly.
Джерело: Радіо Промінь
Фото: Katya Chilly