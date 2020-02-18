Зеленський підписав закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №0930 про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців.
Така інформація вранці з’явилася на сайті Верховної Ради. Зазначено, що закон завірено підписом президента.
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Відтепер дитячим харчуванням за рахунок держави забезпечуються:
- діти із малозабезпечених сімей;
- діти, постраждалі у результаті Чорнобильської катастрофи;
- діти, постраждалі у результаті військових дій;
- діти з числа внутрішньо переміщених осіб.
Харчуватися діти зможуть у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.
Законопроект №0930 було ухвалено у другому читанні ще 16 січня. За проголосували 355 нардепів.
До слова, нещодавно у Кабміні розширили список дітей-пільговиків, які можуть безкоштовно оздоровлюватись та відпочивати у дитячих таборах.