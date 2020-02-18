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Зеленський підписав закон про безкоштовне харчування для дітей переселенців

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроект №0930 про безкоштовне харчування для дітей внутрішніх переселенців.

Така інформація вранці з’явилася на сайті Верховної Ради. Зазначено, що закон завірено підписом президента.

 

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Відтепер дитячим харчуванням за рахунок держави забезпечуються:

  • діти із малозабезпечених сімей;
  • діти, постраждалі у результаті Чорнобильської катастрофи;
  • діти, постраждалі у результаті військових дій;
  • діти з числа внутрішньо переміщених осіб.

Харчуватися діти зможуть у дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах.

Законопроект №0930 було ухвалено у другому читанні ще 16 січня. За проголосували 355 нардепів.

До слова, нещодавно у Кабміні розширили список дітей-пільговиків, які можуть безкоштовно оздоровлюватись та відпочивати у дитячих таборах.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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