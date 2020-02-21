У будинку, який знаходиться у власності колишнього міністра закордонних справ Леоніда Кожари, в селі Чайки Київської області застрелився чоловік.
Трагедія сталася близько 22.00. Відомо, що загинув чоловік 1963 року народження, він застрелився з пістолета Jericho.
За попередньою інформацією, чоловік перебував у стані алкогольного сп’яніння.
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За інформацією джерел УНН, самогубство скоїв Сергій Старицький, який був директором ТОВ Спорт медіа-проект.
Раніше Факти ICTV писали, що у Маріуполі повідомили про самогубство одного зі співробітників Головного управління Державної фіскальної служби області. Чоловік застрілився прямо на своєму робочому місці.
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