Українських рибалок, затриманих в Азовському морі ФСБ РФ, відпустили

Затриманих ФСБ РФ в Азовському морі українських рибалок відпустили з-під арешту в анексованому Росією Криму.
– Тільки що отримана інформація, що українські рибалки – Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджі та Максим Терехов, які були затримані в Азовському морі 15 лютого 2020 року, звільнені, – заявив народний депутат України Павло Мельник.
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Також він додав, що Максим Терехов телефоном зв’язався з рідними. Чоловік розповів, що стан всіх рибалок хороший і вони планують повертатися додому на власному судні.
Нагадаємо, 15 лютого в Азовському морі чотирьох українських громадян затримали співробітники “прикордонного управління ФСБ РФ у справах Криму” .
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