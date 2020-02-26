Тігіпко прем’єр? Чи будуть зміни у Кабміні та хто може його очолити

На Грушевського скоро з’явиться новий прем’єр-міністр України, а Олексій Гончарук піде у відставку. Водночас один із кандидатів на посаду голови уряду – Сергій Тігіпко, чиновник часів Віктора Януковича. Такі чутки поширились у деяких ЗМІ та Telegram-каналах.

Сам Гончарук, до слова, заявив, що з президентом свою відставку не обговорював та заяв на звільнення не писав.

– Скільки я себе пам’ятаю — мене звільняють, – зіронізував він.

Факти ICTV розібрались, чи дійсно у Кабміні відбудуться ротації, хто претендує на прем’єрське крісло та які шанси у кандидатів.

Гончарук може піти?

Уряд Олексія Гончарука прийшов до влади наприкінці серпня 2019 року і працює вже шість місяців.

На початку своєї каденцій була затверджена Програма діяльності Кабінету міністрів, і, відповідно до законодавства, це надає уряду імунітет на найближчий рік без права розгляду у парламенті відставки.

Але політологи переконують, це не стане перепоною, адже Гончарук може звільнитись за власним бажанням.

– Українська політика – це місце, де немає нічого неможливого. Навіть норма закону не заважає політичним забаганкам – або норму змінюють, або її ігнорують, адже є політична доцільність, – зазначає політтехнолог Андрій Золотарьов.

За словами експерта – уряд виявився вразливою ланкою системи влади і надто швидко почав набирати токсичність.

– Все почалось з відставки Богдана. Влада запускає реструктуризацію. Дострокових виборів в Раду ще довго чекати, а уряд – найкоротший та найефективніший засіб додати легітимності владі. Чекати далі – це отримати нищівну поразку на місцевих виборах.

Та політолог Ігор Рейтерович запевняє – поки Рада розглядає законопроект про ринок землі, ухвалювати рішення щодо кадрових ротацій не будуть.

Хто наступний?

Кандидатів, принаймні тих, чиї прізвища лунають в інформаційному просторі, декілька. Найпопулярніший – Сергій Тігіпко. Те, що з цим кандидатом проводили співбесіду, підтвердив і сам президент Зеленський.

Експерти підтверджують, що він – один із найімовірніших претендентів, адже у суспільстві з’являється запит не на нові обличчя, а на професіоналів. Окрім того у Офісі президента все дуже швидко змінюється. Якщо ще у понеділок розглядали й інші кадри, то на ранок середи Тігіпко отримав перевагу, переконує Золотарьов:

– За добу “акції” Тігіпко підросли.

Хоча політолог Ігор Рейтерович звертає увагу на те, чому інформація вийшла у публічну площину. З одного боку, це може бути перевірка на те, як суспільство реагуватиме на появу таких прізвищ.

– З іншого боку, це можна розглядати як боротьбу за владу в оточенні президента. Коли такі прізвища з’являються, вони націлені злити кандидатуру ще до реального етапу її затвердження, – говорить експерт.

Тігіпко прийшов у політику ще наприкінці 90-х років. Тоді він став віце-прем’єр-міністром за прем’єр-міністра Павла Лазаренка, згодом же працював в уряді Віктора Ющенка, а потім і Віктора Януковича.

– З’являється тренд на професіоналів, бюрократів, в гарному розумінні слова, людей з досвідом. Подання не нового обличчя можна аргументувати тим, що зараз є серйозні виклики, кризові моменти, а така людина знає, що робити, більше того, вона останні роки аполітична, – говорить Рейтерович.

Поряд із Тігіпко розглядається й інший держменеджер – Валерій Хорошковський. Він, як і попередній кандидат, у політиці з кінця 90-х. Починав народним депутатом, а згодом працював міністром економіки за Леоніда Кучми, головою митної служби за Віктора Ющенка, головою СБУ та міністром фінансів за Віктора Януковича. На початку грудня 2019 року Гончарук говорив про те, що Хорошковський консультує митницю.

А люстрація?

Та обидва кандидати підпадають під закон 2014-2015 років Про люстрацію, згідно з яким високопосадовці часів Януковича не можуть обіймати державні посади.

Хоча у вівторок, 24 лютого, ЄСПЛ остаточно визнав, що український закон Про люстрацію суперечить правам, зокрема порушує відразу дві статті Конвенції про захист прав людини.

А у Мін’юсті вже анонсували створення комісії, що розглядатиме скарги громадян, які вважають свою люстрацію неправомірною.

На навіть попри це, експерти переконані, що закон про люстрацію не буде перепоною для кандидатів у майбутні прем’єри.

– І для Хорошковського, і для Тігіпко можна буде знайти “шпоринки” у законодавстві. Вони достатньо давно були у владі, і їх складно назвати дуже ангажованими, – говорить Рейтерович.

Є й інші…

Але два кандидати з уряду часів Януковича далеко не всі, кого в Офісі президента можуть розглядати на посаду голови Кабміну.

Поряд з ними згадують прізвище ще одного політичного діяча старих часів – Олега Дубину. Він був віце-прем’єром в уряді Ющенка та Кінаха, потім радником Кучми, першим заступником секретаря РНБО та навіть очолював Нафтогаз. З останнього місця роботи пішов у 2010 році і, фактично, більше у політиці не з’являвся.

Ще один менеджер з газової сфери – виконавчий директор Нафтогазу – Юрій Вітренко. Його, до слова, розглядали ще у серпні, коли вперше обирали кандидатуру на голову уряду.

Та цих людей, за словами експертів, “перенесли в другу десятку “.

– Спочатку про них дуже серйозно говорили. Ми могли побачити це на певній публічній активізації Вітренка, коли він робив багато заяв, які навіть не стосувались профілю його діяльності, – говорить Рейтерович.

Окрім іншого, за його словами, Нафтогаз – специфічна структура, яка накладає на людей клеймо.

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ, теж потрапив у поле зору медіа як потенційний кандидат. За словами експертів, він сьогодні дійсно відіграє вагому роль у владі.

– Ми бачили, як він поводився під час кризи у Нових Санжарах, він починає літати з президентом у закордонні відрядження, тому його вплив починає поширюватись і на зовнішню політику.

Та, переконаний політолог, через великий особистий антирейтинг та відсутність підтримки з боку великої кількості депутатів і людей в Офісі президента його кандидатура малоймовірна.

– Якщо Аваков стане головою уряду, ми матимемо ситуацію прем’єрства Авакова, при якому перебуватиме президент Зеленський, а не навпаки, – говорить Рейтерович.

Кого б не розглядали на посаду прем’єра, політологи сходяться на думці, що ротації у Кабінеті міністрів позитивно відобразяться на рейтингах президента, особливо якщо це правильно подати.

– Це можна подати через соціальну складову – перед Кабміном були завдання щодо підняття добробуту людей, цього не було зроблено, тому ми відправляємо пана Олексія і призначаємо людину, яка виконуватиме те, що найбільше хвилює громадян.

Попри все, відставка Гончарука та призначення нового прем’єра – це поки що лише чутки. В Офісі президента дійсно проводять співбесіди, і чиновники це підтверджують, але, за їхніми словами, бажають “посилити уряд”. А от чи підтвердяться припущення ЗМІ щодо перезавантаження органу – питання відкрите.

Лілія Ященко