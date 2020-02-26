У Рівному підліток викрав маршрутку з пасажирами

26 лютого в Рівному неповнолітній хлопець викрав маршрутку з пасажирами.

У поліцію звернувся водій маршрутки №51, який повідомив, що його транспорт зник.

16-річний хлопець заскочив в салон маршрутки, де були ключі і документи, і поїхав разом з трьома пасажирами.

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Поліція з’ясувала, що підліток – житель приміського села Малий Олексин Рівненського району.

У присутності батька неповнолітнього викрадача патрульні провели тест на наявність алкоголю. Правопорушник виявився тверезим.

За словами хлопця, він викрав маршрутку, щоб покататися. Зараз з’ясовуються всі деталі події.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі 12-річний підліток викрав авто і заснув в ньому за гаражами.