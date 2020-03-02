КНДР випустила дві невпізнані ракети у бік Японського моря

Північна Корея провела перші випробування своїх озброєнь у 2020 році.
За словами військових Південної Кореї, їхні сусіди випустили дві ракети.
Про снаряди відомо мало, за винятком того, що вони їхні пуски відбулися з північно-східного узбережжя у бік Японського моря.
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На початку року північнокорейський лідер Кім Чен Ин заявив, що КНДР повернеться до ядерних випробувань, оскільки переговори між США і Північною Кореєю припиняються.
Як повідомлялося, в жовтні минулого року КНДР провела запуск балістичної ракети Pukguksong-3.
Джерело: BBC
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