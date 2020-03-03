У Чернівцях дітей з ознаками ГРВІ не пускатимуть до шкіл та дитсадків

З 4 березня у Чернівцях не допускатимуть до шкіл та дитячих садків дітей з ознаками ГРВІ.

Про це заявив мер Чернівців Олексій Каспрук під час брифінгу.

– Ми посилюємо дезінфекцію в навчальних та виховних закладах міста. Завтра, 4 березня, у всіх школах проведуть урок з безпеки життєдіяльності, під час якого класні керівники розкажуть школярам про те, що таке коронавірус і що треба робити, щоб не заразитися. Є прохання до батьків, і відповідні інструкції повинні отримати вчителі, щоб не допускали в школи і садки дітей з ознаками ГРВІ, – сказав він.

Мер закликав жителів утриматися від масових заходів і при найменших ознаках захворювання залишатися вдома і не ходити на роботу.

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Каспрук закликав керівників установ, організацій і приватних підприємців при перших ознаках захворювань у когось із працівників, відправляти їх на лікування.

– Не наражайте на небезпеку весь колектив. Немає такої справи, яку треба робити в хворому вигляді, – додав він.

Нагадаємо, в Чернівцях зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Особи, які контактували з хворим, перебувають під наглядом лікарів-епідеміологів.

До слова, в школах і дитсадках Києва вранці мірятимуть температуру.