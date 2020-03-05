14 днів обсервації в Нових Санжарах: екс-міністр Скалецька спакувала валізи

У Нових Санжарах завершується 14-денний термін обсервації, і екс-міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька готується до виїзду із медцентру Нацгвардії разом з евакуйованими з Уханя.

– Ми вже спакували речі та готуємось повернутись до своїх родин, друзів та звичного життя. Найважливішим є те, що всі евакуйовані з Китаю, члени екіпажу та команда супроводу – не мають захворювання на коронавірус, – наголосила вона.

Екс-міністр також подякувала кожному, хто перебував з нею в обсервації, за відповідальне ставлення та розуміння.

– Ви молодці! Сподіваюсь, їхній приклад допоможе суспільству усвідомити необхідність відповідально ставитись до свого власного здоров’я та здоров’я інших, – зазначила Скалецька.

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Звернулася вона і до колег з Міністерства охорони здоров’я:

– Ми весь час були на зв’язку, проводили скайп-конференції, підготували низку дуже важливих рішень. А головне – провели масштабну підготовку до появи коронавірусу в Україні. Як показує практика, медична система готова, алгоритми працюють, – підсумувала колишній міністр.