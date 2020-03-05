14 днів обсервації в Нових Санжарах: екс-міністр Скалецька спакувала валізи

У Нових Санжарах завершується 14-денний термін обсервації, і екс-міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька готується до виїзду із медцентру Нацгвардії разом з евакуйованими з Уханя.
– Ми вже спакували речі та готуємось повернутись до своїх родин, друзів та звичного життя. Найважливішим є те, що всі евакуйовані з Китаю, члени екіпажу та команда супроводу – не мають захворювання на коронавірус, – наголосила вона.
Екс-міністр також подякувала кожному, хто перебував з нею в обсервації, за відповідальне ставлення та розуміння.
– Ви молодці! Сподіваюсь, їхній приклад допоможе суспільству усвідомити необхідність відповідально ставитись до свого власного здоров’я та здоров’я інших, – зазначила Скалецька.
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Звернулася вона і до колег з Міністерства охорони здоров’я:
– Ми весь час були на зв’язку, проводили скайп-конференції, підготували низку дуже важливих рішень. А головне – провели масштабну підготовку до появи коронавірусу в Україні. Як показує практика, медична система готова, алгоритми працюють, – підсумувала колишній міністр.
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Нагадаємо, 20 лютого з ураженого коронавірусом Уханя до України прибув спецрейс з 94 особами, серед яких 22 – члени екіпажу та медперсонал, а також 72 пасажири.
Серед пасажирів, яких направили на обсервацію у Нових Санжарах, – 45 українців та 27 іноземців (громадяни Аргентини, Еквадору, Домініканської Республіки, Сальвадору, Коста-Ріки, Чорногорії, Панами та Ізраїлю).