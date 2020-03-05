Зеленський їде у Нові Санжари, де завершується обсервація евакуйованих з Уханя

Президент України Володимир Зеленський сьогодні прибув з робочою поїздкою у Полтавську область, де відвідає медичний центр Нацгвардії у Нових Санжарах.

О 12.00 завершується термін обсервації евакуйованих з Уханя українців та іноземців.

Лабораторні дослідження не виявили Covid-19 ні в евакуйованих, ні у персоналу, який контактував з ними в обсервації, тому вони повинні покинути санаторій.