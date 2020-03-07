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У нардепа Волошина коронавірус не знайшли

Народний депутат від фракцій Опозиційна платформа – За життя Олег Волошин повідомив про негативні результати тесту на коронавірус.

– Як і очікував, результат тесту негативний. Ніякого коронавірусу у мене немає. Гарну новину мені повідомив особисто Дмитро Разумков, який тримав всю цю ситуацію під контролем і взагалі повівся вчора і як прекрасний спікер, і просто як справжній чоловік, – зазначив нардеп.

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У п’ятницю, 7 березня, нардеп Олег Волошин заявив, що залишиться в ізоляції до отримання результатів експрес-тестів на коронавірус.

27 лютого він зустрівся з депутатом Національної Асамблеї Франції Жан-Люком Райтцером, якого пізніше було госпіталізовано в реанімацію з коронавірусом.

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