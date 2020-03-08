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Яке свято сьогодні, 8 березня

8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день. Він має більш як столітню історію та політичне коріння. Проте зараз це свято вже не ставить на меті утвердження рівності.

Це, передусім, ще один день у календарі, коли чоловіки можуть виявити свою повагу та любов до близьких і коханих жінок турботою та подарунками.

У церковному календарі – це День пам’яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

Він вважається учнем апостола Іоанна, його ще називають вождем усієї Азії в християнстві.

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Іменини сьогодні святкують Олександр, Олексій, Іван, Климент, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій та Федір.

Прикмети на 8 березня

  • Горобці гнізда в’ють – холодів більше не буде.
  • Почути стукіт дятла – до пізньої весни.
  • Туманний день – літо буде дощове.
  • Якщо на Полікарпів день лід не зійшов – рибалка навесні буде невдала.
  • Якщо павук 8 березня заснував у будинку павутину – на щастя. До Великодня її не можна чіпати.
  • Голосно скрекочуть сороки – до новин або приїзду гостей.

Що не можна робити 8 березня

  • Починати прибирання в будинку.
  • Незаміжнім дівчатам святкувати 8 березня в компанії жінок – довго буде самотньою.

Раніше Факти ICTV писали, куди піти на 8 березня в Києві та що пропонують заклади столиці.

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