8 березня у світі відзначають Міжнародний жіночий день. Він має більш як столітню історію та політичне коріння. Проте зараз це свято вже не ставить на меті утвердження рівності.

Це, передусім, ще один день у календарі, коли чоловіки можуть виявити свою повагу та любов до близьких і коханих жінок турботою та подарунками.

У церковному календарі – це День пам’яті священномученика Полікарпа, єпископа Смирнського.

Він вважається учнем апостола Іоанна, його ще називають вождем усієї Азії в християнстві.

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Іменини сьогодні святкують Олександр, Олексій, Іван, Климент, Кузьма, Михайло, Мойсей, Микола, Полікарп, Сергій та Федір.

Прикмети на 8 березня

Горобці гнізда в’ють – холодів більше не буде.

Почути стукіт дятла – до пізньої весни.

Туманний день – літо буде дощове.

Якщо на Полікарпів день лід не зійшов – рибалка навесні буде невдала.

Якщо павук 8 березня заснував у будинку павутину – на щастя. До Великодня її не можна чіпати.

Голосно скрекочуть сороки – до новин або приїзду гостей.

Що не можна робити 8 березня

Починати прибирання в будинку.

Незаміжнім дівчатам святкувати 8 березня в компанії жінок – довго буде самотньою.

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