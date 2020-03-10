Чому люстрація в Україні не доведена до кінця і хто з чиновників знову на посадах

Закон про люстрацію, який прийняли 2014-го, на 10 років закривав топ-чиновникам часів Януковича дорогу до державних посад. Жертвами люстрації стали заступник міністра оборони Ігор Кабаненко, заступник генпрокурора Микола Голомша, голова держслужби з розвитку підприємництва Михайло Бродський.

Всього ж спакували валізи майже 900 чиновників різних рівнів. Попри це, деякі прізвища знову спливли у політиці. Але вже у якості депутатів, які під люстрацію не підпадають. Для декого люстрація стала справжнім каменем спотикання.

Колишньому голові адміністрації, а потім офісу президента Андрію Богдану не раз закидали те, що він нібито немає права займати цю посаду. Те саме почали говорити й щодо Сергія Тігіпка, коли його розглядали як претендента на крісло прем’єра.

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Багато хто з люстрованих одразу пішов до суду. Один з них – Вячеслав Полях, який очолював у Генпрокуратурі управління організації роботи з документами. Але позов забуксував в українських судах. Там справу не розглядали, бо питання люстрації – у порядку денному Конституційного суду України. Тоді Полях звернувся до Європейського суду з прав людини і виграв.

У справі Полях та інші проти України п’ятеро люстрованих чиновників визнані потерпілими і отримають від держави компенсацію – по 5 тис. євро кожен. Окрім того, суд у Страсбурзі визнав низку норм українського закону про люстрацію такими, що суперечать Європейській конвенції з прав людини.

Після цього вже й українські суди почали виносити рішення за позовами люстрованих чиновників. Одним з перших виграв колишній прокурор Києва Сергій Юлдашев, який у часи Януковича був заступником прокурора Луганщини. Наразі він очікує поновлення на посаді. І прогнозує цілий вал подібних повернень.

Це загрожує тим, що в деяких структурах можуть з’явитися по 2 начальники. Таке собі буде двовладдя. До того ж кожен, хто виграє справу у суді, претендуватиме на грошову компенсацію – мільйонну чи мільярд державних коштів.

В міністерстві юстиції, яке проводило люстрацію, тільки розводять руками. Випадковість чи ні, але й Конституційний суд України раптом поквапився з люстраційним питанням. Конституційний суд якраз повернувся до розгляду закону про очищення влади. Та, попри очікування, судді знову не спромоглися ухвалити жодного рішення.

У міністерстві юстиції терміново готують план Б. Збираються змінювати закон про очищення влади. І вже незабаром проект подадуть до Верховної Ради. Якщо за цей законопроект проголосують депутати, то люстрованих може стати принаймні вдвічі менше. Але де межа поновлення колишніх на посадах? Громадські активісти іронізують: так може і до повернення Азарова та інших міністрів-втікачів дійти.

Зараз в українських судах знаходяться майже 600 позовів люстрованих чиновників. І всі вони мають шанс на виграш.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що Раді запропонували визнати закон про люстрацію таким, що втратив чинність.